В Башкирии в огне погибла 4-летняя девочка

В Уфимском районе произошла страшная трагедия. При возгорании 4-х квартирного жилого дома погибла маленькая девочка. Малышке было всего 4 года.

Страшное событие произошло 14 февраля на станции «остановочный пункт 1646 км». На место происшествия срочно прибыл отряд спасения. Были эвакуированы восемь человек, среди которых было два ребенка.

К сожалению, после тушения пожара в здании было обнаружено тело 4-летней девочки. Сейчас возбуждено уголовное дело по причине смерти по неосторожности. Следственный комитет проводит серьёзную проверку, опрашивают свидетели происшествия и соседи, устанавливаются все возможные причины смерти ребенка.