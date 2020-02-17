В Уфе огнём охватило пассажирский автобус

Сегодня, 17 февраля, на одной из остановок города вспыхнул пассажирский автобус. Чрезвычайное происшествие произошло на остановке «Стадион Гастелло». Очевидцы успели зафиксировать событие на камеру.
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Автобус загорелся рано утром, когда в транспорт ещё не выехал на рейс. На место пожара было отправлено 2 единицы пожарной техники и 6 человек спасателей. Огонь полностью удалось потушить к 5:50, однако автобус это не спасло.
Машина полностью сгорела — на видео можно заметить, как пламенем объят весь автобус. К счастью, пассажиров в транспорте не было, в пожаре никто не пострадал. В причинах возгорания предстоит разобраться дознавателю МЧС России.
Фото: МЧС России.
Видео: bash.dtp