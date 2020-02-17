В Уфе огнём охватило пассажирский автобус

Сегодня, 17 февраля, на одной из остановок города вспыхнул пассажирский автобус. Чрезвычайное происшествие произошло на остановке «Стадион Гастелло». Очевидцы успели зафиксировать событие на камеру.

Автобус загорелся рано утром, когда в транспорт ещё не выехал на рейс. На место пожара было отправлено 2 единицы пожарной техники и 6 человек спасателей. Огонь полностью удалось потушить к 5:50, однако автобус это не спасло.

Машина полностью сгорела — на видео можно заметить, как пламенем объят весь автобус. К счастью, пассажиров в транспорте не было, в пожаре никто не пострадал. В причинах возгорания предстоит разобраться дознавателю МЧС России.

Фото: МЧС России.