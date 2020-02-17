В Башкирии людей зажало в машине в страшной аварии

17 февраля в Мелеузовском районе произошла серьёзная авария. В ДТП пострадало пять человек, двое из которых оказались зажаты в машине. По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением.

«Фольксваген Гольф» двигался по трассе Уфа-Оренбург. На заснеженной дороге в темноте управлять машиной было затруднительно. Водитель не справился с управлением, и машину сильно занесло.

Автомобиль перевернулся и угодил в кювет. В этот момент в транспортном средстве находилось пять человек, все получили травмы и доставлены в больницу Мелеуза. Двух пострадавших зажало в салоне — сотрудник МЧС использовали специальный гидравлический инструмент. Чтобы помочь потерпевшим.