«Не приходите ко мне»: Радий Хабиров сравнил чиновников с мебелью

На еженедельном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров устроил чиновникам очередной «разнос». Глава республики выразил свое негодование тем, что руководители ведомств сидят в телефонах. Он отметил, что такие люди в зале ему не нужны.

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Радий Хабиров вспомнил во время совещания об инициативе запрета проноса в школы мобильных телефонах. Он провел аналогию с чиновниками аппарата Правительства Башкирии. Руководителю региона не понравилось, что многие из них сидят в телефонах, а не слушают выступления коллег.

Вот вы говорите, у детей телефоны надо забирать. А мне сверху тут все получше видно. Скажите, вы зачем сюда приходите? Можно персонально вас поднимать и спрашивать. Не приходите ко мне, пожалуйста. Люди смотрят. Мы вообще-то в прямом эфире сидим. Мне мебель здесь не нужна. Двадцать человек мне хватит. Детей мы собираемся ограничивать, но вы с себя начните.

Радий Хабиров

После этих слов Радий Хабиров резко попрощался с подчиненными и покинул зал заседания.