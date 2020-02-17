«Не приходите ко мне»: Радий Хабиров сравнил чиновников с мебелью

На еженедельном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров устроил чиновникам очередной «разнос». Глава республики выразил свое негодование тем, что руководители ведомств сидят в телефонах. Он отметил, что такие люди в зале ему не нужны.
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Радий Хабиров вспомнил во время совещания об инициативе запрета проноса в школы мобильных телефонах. Он провел аналогию с чиновниками аппарата Правительства Башкирии. Руководителю региона не понравилось, что многие из них сидят в телефонах, а не слушают выступления коллег.
После этих слов Радий Хабиров резко попрощался с подчиненными и покинул зал заседания.