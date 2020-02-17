«Не приходите ко мне»: Радий Хабиров сравнил чиновников с мебелью

Вот вы говорите, у детей телефоны надо забирать. А мне сверху тут все получше видно. Скажите, вы зачем сюда приходите? Можно персонально вас поднимать и спрашивать. Не приходите ко мне, пожалуйста. Люди смотрят. Мы вообще-то в прямом эфире сидим. Мне мебель здесь не нужна. Двадцать человек мне хватит. Детей мы собираемся ограничивать, но вы с себя начните.

Радий Хабиров