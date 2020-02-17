Солдат из Башкирии пропал в Челябинской области на целый месяц

Он жил в городе и 11 января ушёл из части на выходные. В понедельник не вышел на работу. В среду вечером нам позвонили и сказали, что он пропал. Пообещали, что объявят его в розыск, если ещё три дня не появится. Где Наиль, до сих пор непонятно. Контакт удалён, телефон недоступен. До этого мы два-три раза в неделю точно общались: он либо бабушке звонил, либо мне «ВКонтакте» писал.

мама пропавшего Наиля