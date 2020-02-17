Солдат из Башкирии пропал в Челябинской области на целый месяц

23-летний солдат Наиль Кидрячев служил контрактником в военной части в Чебаркуле. Однако спокойная служба парня прервалась 11 января, когда он вышел из части и не вернулся обратно. О загадочном исчезновении рассказали корреспонденты издания 74.RU 14 февраля.

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Целый месяц родные Наиля не могли выйти на связь с парнем. В воинской части уверяли, что в прокуратуру идти не стоит, так как делается всё возможное, чтобы найти солдата. Однако потом выяснилось, что 12 февраля Наиль был уволен с военной службы за невыполнение условий контракта.

Он жил в городе и 11 января ушёл из части на выходные. В понедельник не вышел на работу. В среду вечером нам позвонили и сказали, что он пропал. Пообещали, что объявят его в розыск, если ещё три дня не появится. Где Наиль, до сих пор непонятно. Контакт удалён, телефон недоступен. До этого мы два-три раза в неделю точно общались: он либо бабушке звонил, либо мне «ВКонтакте» писал.

мама пропавшего Наиля

Сегодня стало известно, что солдата-контрактника нашли в больнице Челябинска. Где пропадал Наиль всё это время неизвестно — мама молодого человека отправилась в военкомат, где её пообещали всё рассказать. Сам Наиль до этого жаловался, что у него были конфликты с сослуживцами: у него вымогали деньги, требовали «делиться», солдату даже пришлось переехать в гостиницу.

Фото: Соцсети.