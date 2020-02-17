Солдат из Башкирии пропал в Челябинской области на целый месяц

23-летний солдат Наиль Кидрячев служил контрактником в военной части в Чебаркуле. Однако спокойная служба парня прервалась 11 января, когда он вышел из части и не вернулся обратно. О загадочном исчезновении рассказали корреспонденты издания 74.RU 14 февраля.
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Целый месяц родные Наиля не могли выйти на связь с парнем. В воинской части уверяли, что в прокуратуру идти не стоит, так как делается всё возможное, чтобы найти солдата. Однако потом выяснилось, что 12 февраля Наиль был уволен с военной службы за невыполнение условий контракта.
Сегодня стало известно, что солдата-контрактника нашли в больнице Челябинска. Где пропадал Наиль всё это время неизвестно — мама молодого человека отправилась в военкомат, где её пообещали всё рассказать. Сам Наиль до этого жаловался, что у него были конфликты с сослуживцами: у него вымогали деньги, требовали «делиться», солдату даже пришлось переехать в гостиницу.
Фото: Соцсети.