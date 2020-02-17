Стала известна причина резкой смены маршрута самолёта, который летел из Уфы в Таиланд

По сообщениям новостных источников, сегодня, 17 февраля, самолет Boeing 777 отправился в Таиланд прямым рейсом из Уфы. Однако пункт прибытия резко изменился. Самолёт По сообщениям новостных источников, сегодня, 17 февраля, самолет Boeing 777 отправился в Таиланд прямым рейсом из Уфы. Однако пункт прибытия резко изменился. Самолёт совершил посадку в аэропорту Москвы. .

Самолет авиакомпании Nordwind должен был прилететь из Уфы в Пхукет. Набрав нужную высоту, судно стало долго кружить над столицей Башкирии. В 5:00 лайнер совершил посадку в аэропорту Москвы «Шереметьево».

Как сообщает «Интерфакс», причиной вынужденной смены маршрута стал датчик, который показал, что одна из дверей переднего багажника не закрылась. К счастью, самолёт благополучно приземлился в Москве. А в 9:00 по московскому времени должен вылететь в изначальный пункт прибытия.