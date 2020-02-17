Радий Хабиров пригрозил запретить заграничные поездки чиновникам

На очередном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров поднял вопрос заграничных поездок своих коллег. Он подчеркнул, что большинство из них не имеют смысла. Если такое продолжится и дальше, глава региона пригрозил и вовсе запретить подобные командировки.

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Прекратить «пустые» поездки. Именно об этом сегодня говорил Радий Хабиров на еженедельном совещании в Правительстве Башкирии. Ранее на одной из встреч с коллегами он уже упоминал о подобной проблеме. Однако судя по всему некоторые чиновники не услышали его просьб.

Радий Хабиров также напомнил, что его тоже постоянно зовут на различные форумы. Но Глава Башкирии выбирает только те встречи, которые действительно полезны республике. В других случаях он любезно отказывается от предложений.

«Пустых» поездок не нужно. Если я буду ездить каждый раз, когда меня приглашают, вы меня несколько лет не увидите. Объясните, почему комитет по внешнеэкономическим связям едет на форум по строительству? Госкомитет только сопровождает: переводчики, визы, консультации. Поездки должны быть отраслевыми. Еще раз проанализируйте эту историю. Вообще запретим эти поездки. Если поехали, то поехали. Я сейчас вообще опубликую, кто куда ездил, потом вам несладко будет.

Радий Хабиров