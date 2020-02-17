Радий Хабиров пригрозил запретить заграничные поездки чиновникам

На очередном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров поднял вопрос заграничных поездок своих коллег. Он подчеркнул, что большинство из них не имеют смысла. Если такое продолжится и дальше, глава региона пригрозил и вовсе запретить подобные командировки.
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Прекратить «пустые» поездки. Именно об этом сегодня говорил Радий Хабиров на еженедельном совещании в Правительстве Башкирии. Ранее на одной из встреч с коллегами он уже упоминал о подобной проблеме. Однако судя по всему некоторые чиновники не услышали его просьб.
Радий Хабиров также напомнил, что его тоже постоянно зовут на различные форумы. Но Глава Башкирии выбирает только те встречи, которые действительно полезны республике. В других случаях он любезно отказывается от предложений.