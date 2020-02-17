Радий Хабиров пригрозил запретить заграничные поездки чиновникам

«Пустых» поездок не нужно. Если я буду ездить каждый раз, когда меня приглашают, вы меня несколько лет не увидите. Объясните, почему комитет по внешнеэкономическим связям едет на форум по строительству? Госкомитет только сопровождает: переводчики, визы, консультации. Поездки должны быть отраслевыми. Еще раз проанализируйте эту историю. Вообще запретим эти поездки. Если поехали, то поехали. Я сейчас вообще опубликую, кто куда ездил, потом вам несладко будет.

Радий Хабиров