В Башкирии завершились поиски пропавшего без вести 18-летнего парня

Волонтёры ПСО «Отклик» рассказали о Волонтёры ПСО «Отклик» рассказали о поисках 18-летнего парня. Житель Ишимбая Ринат Сибагатуллин ушёл из дома 11 февраля. С того дня о молодом человеке не было никаких новостей. . Житель Ишимбая Ринат Сибагатуллин ушёл из дома 11 февраля. С того дня о молодом человеке не было никаких новостей.

На поиски парня были задействованы силы правоохранительных органов и волонтёров. Именно они сообщили о прекращении поисков молодого человека. Ринат был найден сегодня.

Волонтёры не сообщают о том, где юноша пропадал всё это время. Также нет информации о состоянии здоровья молодого человека. Волонтёры поисково-спасательного отряда благодарят всех неравнодушных за помощь.