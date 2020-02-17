Жительницу Уфы, которая потеряла за год всю семью, спасла от депрессии собака

Трагическая история со счастливым концом приключилась с жительницей башкирской столицы Марией (прим. — имя изменено). У женщины была большая счастливая семья — муж и двое детей, хорошая работа и большая трёхкомнатная квартира. Но в один год хрупкое счастье семейного гнёздышка разрушилось в одно мгновение.

Корреспондентам издания sm-news.ru Мария рассказала, что ей пришлось похоронить всех членов семьи в один год. 31-летнюю дочку женщины забрал рак, который возник из-за перелома таза после неудачного падения. От рака также погиб муж Марии, который скоропостижно угас на руках женщины. А сын пострадал от рук пьяной компании на улице, впал в кому и больше в сознание не пришёл.

Стены большой квартиры стали давить, одиночество съедать все силы, а маленькая пенсия в 10 тысяч осложняла существование. Но в один день брат Марии привёз сестре маленький пушистый комочек, которого женщина сначала совсем не хотела оставлять у себя. Но когда уфимка начала заботиться о маленьком щеночке, который требовал любви, нежности, внимания, в женщине снова проснулись жизненные силы.

Мария устроилась дополнительно уборщицей в парикмахерскую, весь день женщины расписан по минутам, и унывать некогда. Вместе с Марией и её верным другом стали жить и два кота. Теперь у Марии новая семья, которая помогает ей двигаться дальше.