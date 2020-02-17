В Башкирии табун из семи лошадей провалился под лёд

В Иглинском районе произошёл несчастный случай. Табун из семи лошадей провалился под лёд. Видео с кадрами спасения поделился фермер Сагитзян Идиятуллин.

Из-за нестабильных погодных условий лёд подтаял и стал намного тоньше. Лошади по привычке вышли на лёд, однако их ждало неожиданное происшествие. Семь животных провалились под ледяную толщу.