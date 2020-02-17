В Уфе легковой автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе

Жуткие кадры серьёзной аварии появились в социальных сетях. На видео хорошо видно, как легковой автомобиль сбивает мужчину на пешеходном переходе. ЧП произошло 14 февраля на улице 50 лет СССР.

44-летний мужчина пытался перейти дорогу по пешеходному переходу. Пассажирский автобус остановился, чтобы пропустить пешехода. Однако 60-летний водитель «Фольксваген Поло» перед переходом не затормозил, не заметив из-за автобуса мужчину.

44-летнего уфимца буквально подкидывает в воздух от удара. Мужчина получил перелом ключицы и был доставлен в больницу. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах произошедшего.