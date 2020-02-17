На трассе в Башкирии перевернулась машина с беременными женщинами

ДТП произошло в Салаватском районе. Машина скорой помощи везла трёх беременных женщин на обследование в Месягутовскую ЦРБ. Однако до места назначения в «скорой» женщины доехать не смогли.

Как сообщает издание «На земле Салавата», карета скорой помощи завалилась на обочину недалеко от деревни Ахуново. Помимо трёх женщин в салоне находился врач-акушер и водитель. К счастью, никто из пассажиров в аварии не пострадал.

На место происшествия оперативно отправили ещё одну машину скорой помощи. Однако участники ДТП успели уехать в больницу на попутной машине. Дополнительный осмотр беременных проведут в больнице Месягутово.