В Башкирии спасли лайку, которую растерзал кабан-секач

Ветеринары Салаватского района спасли от смерти лайку. На собаку напал кабан-секач во время охоты. Об этом сообщил хозяин несчастной лайки изданию «На земле Салавата».

Мужчина и его верный товарищ отправились на охоту. Лайка учуяла след кабана и побежала за диким животным, но встретила отпор. Кабан-секач навалился всем весом на пса и разорвал мышцы на лапе собаки.

Лайка могла остаться инвалидом или вовсе умереть, но врачи районной ветеринарии помогли собаке и провели сложную операцию. Сейчас охотничий пёс в порядке, набирает силы и медленно восстанавливается.