В Башкирии три машины ДПС устроили погоню за нарушителем

На трассе Москва — Уфа сотрудники дорожно-патрульной службы заметили нарушителя. Инспектор потребовал от водителя остановиться на обочине, но нерадивый водитель проигнорировал просьбу.

Тогда сотрудники ДПС пустились в погоню, попросив о помощи ещё две патрульные машины.

Погоня длилась 80 км. Пытаясь призвать автовладельца к ответственности, сотрудники ДПС требовали прижаться вправо. Только с помощью двух других машин патрульной службы нарушителя удалось остановить.

Нарушителем оказался местный житель Кушнаренковского района. 45-летний мужчина ранее уже лишался прав за вождение в нетрезвом виде. В момент задержания он тоже был пьян, и теперь ему грозит уголовная ответственность.