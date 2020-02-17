В Башкирии начали внедрять новый инструмент стимулирования экспорта

Башкирия стала первый регионом, где начали внедрять новый инструмент стимулирования экспорта. Для этого вводится механизм субсидирования части расходов предпринимателей. Данный проект способствует реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который утвердил Владимир Путин.

Для реализации проекта субсидирования в бюджете предусмотрено 20 миллионов рублей. Уже утвержден порядок предоставления субсидий, которые будут направлены на возмещение части затрат, связанных с экспортом товаров. Один заявитель может получить 80 % от подтвержденных затрат в качестве субсидий, однако сумма не должна быть больше 2 миллионов рублей.

Такая мера не прихоть государственной власти. Среди предпринимателей был проведен опрос, который показал, что 95 % опрошенных самым сложным и дорогим считают получение зарубежных сертификатов. К слову, данный проект пилотный, поэтому Башкирия стала первым регионом, который участвует в акции и уже заготовил субсидии.