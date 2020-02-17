Житель Башкирии погиб в собственной бане

Трагедия произошла в Абзелиловском районе. В селе Красная Башкирия произошло возгорания на одном из садовых участков. Огнём охватило небольшую баню.

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На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Огонь был потушен, а место возгорания тщательно осмотрено. Ещё до приезда пожарных соседи обнаружили в бане тело.

Бездыханное тело принадлежало 67-летнему мужчине. Врачи, которые тоже приехали на место возгорания, констатировали смерть. Что послужило причиной пожара, предстоит выяснить следственно-оперативной группе.

Фото: Интернет; МЧС по РБ.