Житель Башкирии погиб в собственной бане

Трагедия произошла в Абзелиловском районе. В селе Красная Башкирия произошло возгорания на одном из садовых участков. Огнём охватило небольшую баню.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Огонь был потушен, а место возгорания тщательно осмотрено. Ещё до приезда пожарных соседи обнаружили в бане тело.

Бездыханное тело принадлежало 67-летнему мужчине. Врачи, которые тоже приехали на место возгорания, констатировали смерть. Что послужило причиной пожара, предстоит выяснить следственно-оперативной группе.