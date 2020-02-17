В Уфе могут пустить пассажирские автобусы по проспекту Салавата Юлаева

В планах развития города появился новый пункт, связанный с общественным транспортом. Пассажирские автобусы планируют пустить по проспекту Салавата Юлаева. Такая мера предназначена снизить нагрузку на оживленный участок города — проспект Октября.

На участке от Аграрного университета и до остановки «Спортивная» по проспекту Октября ходит большая часть общественного транспорта Уфы. Загруженность дорожных линий провоцирует вечные пробки в час пик, очереди в общественный транспорт, толкотню в самих автобусах. Чтобы снизить нагрузку на данный участок дороги, планируется запустить общественный транспорт по выделенным для этого полосам на проспекте Салавата Юлаева.

Жители микрорайонов Сипайлово, Черниковка, Инорс и Шакша смогут быстрее добираться до исторического центра города. Именно в историческом центре расположены основные ВУЗы, учреждения культуры и искусства, офисные центры и органы власти и управления. Планируется, что снизится не только трафик на проспекте Октября, но и общее время поездки для всех пассажирских маршрутов.