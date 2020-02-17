В России планируется ограничить продажу вейпов, электронных сигарет и снюсов

Депутаты России обсуждали возможные поправки в законе «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Состоялось итоговое заседание рабочей группы, в которую вошли представители Минздрава, Роспотребнадзора и другие органы. О результатах обсуждения данного вопроса рассказало издание «Ведомости».

Самым главным изменением станет унификация всей никотиносодержащей продукции. Антитабачный закон в равной степени может распространяться и на сигареты, и на электронные их варианты, и на вейпы. То есть будет внесён запрет на продажу данной продукции детям до 18 лет.

Также будет запрещено курить электронные сигареты и вейп в общественных местах. Сейчас за курение обычных сигарет можно получить штраф от 500 до 1000. Также за продажу вейпов и электронных сигарет можно получить штраф, который может достигать 50 тысяч рублей.