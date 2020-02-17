В Башкирии рассматривают варианты контейнерных площадок для раздельного сбора ТКО

В Башкортостане рассматривают варианты контейнерных площадок для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Сегодня на совещании с участием глав администраций и региональных операторов по обращению с мусором обсуждались некорректность начислений, несвоевременный вывоз и труднодоступные подъездные пути к контейнерным площадкам. Уже проведены работы по инвентаризации площадок, продолжается заключение договоров между организациями и регоператорами.