В Башкирии рассматривают варианты контейнерных площадок для раздельного сбора ТКО

В Башкортостане рассматривают варианты контейнерных площадок для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Сегодня на совещании с участием глав администраций и региональных операторов по обращению с мусором обсуждались некорректность начислений, несвоевременный вывоз и труднодоступные подъездные пути к контейнерным площадкам. Уже проведены работы по инвентаризации площадок, продолжается заключение договоров между организациями и регоператорами.

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Сформированы маршруты вывоза отходов. На этой неделе начнется тестирование системы по фотофиксации фактов вывоза коммунальных отходов с каждой площадки.

Андрей Назаров, первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан: «Не пришла фотография в нужное время по сбору мусора, понимаем, что произошел сбой. Нет фотографии – нет вывоза. Поэтому график сразу сверяем».

Автор: Айгуль Хатыпова