В Башкирии молодого парня пытались зарезать ножом

В минувшую пятницу в городе Салават произошёл вопиющий случай. В местную больницу был доставлен 22-летний парень с ножевым ранением. Врачи поспешили вызвать правоохранительные органы, которые выяснили обстоятельства трагедии.

Выяснилось, что 22-летний парень в пьяном состоянии дошёл до своего товарища в будке-мастерской. Там уже находился ещё один гость, с которым и завязался конфликт у молодого юноши. 39-летний мужчина в пылу спора схватил нож и нанёс парню удар.

С места происшествия дебошир попытался скрыться. Однако сотрудникам полиции удалось быстро выяснить местонахождение 39-летнего местного жителя. Теперь по факту поножовщины возбуждено уголовное дело по статье, которая подразумевает до 10 лет лишения свободы.