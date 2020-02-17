«Всегда вместе»: супружеская пара из Уфы отметила бриллиантовую свадьбу

Поздравления с бриллиантовой свадьбой супругам из Уфы передал Глава Башкирии Радий Хабиров. Сегодня они вновь переступили порог Дворца бракосочетания. О том, как на протяжении более полувека они хранили семейный очаг, чета рассказала съемочной группе БСТ.

Уже 60 лет каждый день они – поддержка и опора друг для друга. Мусавама Абдулловна младше супруга на 12 лет. Утром просыпается раньше и первым делом спешит проверить, как он себя чувствует. А до выхода на пенсию её день начинался со сборов мужа на работу. Это сейчас, говорит женщина, она уже начала забывать, как завязывать галстук. А тогда это было ежедневным ритуалом.

Мусавама Вахитова: «Потому что я всю жизнь мечтала, когда еще молодой была, чтобы у меня муж был баянистом и шофёром. Вот моя мечта сбылась. По гостям вместе всегда ходили. Играл он хорошо, а я хорошо пела».

Таким творческим тандемом под музыку и дожили до бриллиантовой свадьбы. Правда, голос уже не тот, говорит Мусавама Абдулловна. А Мирсат Минниахметович баян берет в руки уже редко.

Фотографии с их бракосочетания не сохранились – лишь с чужих торжеств. Это уже после, на юбилейных датах со дня обручения, как, например, золотая свадьба, фотокарточек – на целый альбом. Всегда рядом, всегда вместе.

Лилия Яляева, дочь: «Когда работал в одной организации, а мама –на стекловолокне через дорогу. Она в обед прям туда заходила в своем белом халатике. Она контролёром работала, а папа – водитель. Встречались в обед даже. Всегда вместе».

Спустя 60 лет вновь ожидание перед дверьми зала бракосочетания. Их совместная жизнь началась с нескольких свадеб. Сначала в деревне мужа, затем в родном доме. Еще одна – в Уфе. Больше всего Мусавама Абдулловна волновалась, когда приехали к супругу.

Мусавама Вахитова: «В чужой деревне, чужие люди. Я растерялась там. Пришли, мы приехали, подушку положили. Я как прыгнула, пыль поднялась, до сих пор смешно мне. Потом мы ехали, остановились в лесу. Я целый куст цветов собрала. Такие красивые цветы были. Сейчас в лесу, наверное, таких красивых нет».

Сегодня им не нужно снова отвечать "да". В этот раз всё скажут за них. Сотрудники ЗАГСа от лица главы республики поздравили чету с юбилейной датой. И цветы, пускай не такие как 60 лет назад собрала в лесу Мусавама Абдулловна, едва помещаются в руках у супругов. Марш Мендельсона для них звучит во второй раз. Впервые они услышали его лишь на золотой свадьбе. Их бракосочетание в 1960-м было очень скромным.

Мусавама Вахитова: «В такой маленькой комнатушке, он 15 рублей заплатил и всё. Мы пошли, никаких свидетелей, никого не было. Музыки не было, в молодости такого не видели, слава богу. Сегодня сюда пришли. я рада».

«Горько» им уже никто не решается кричать, но подсластить момент всё-таки решили. Главный секрет долгой совместной жизни, говорят супруги, – помнить, что строится она не только на любви. Терпение, уважение и умение уступить – три кита, на которых и держится их брак.