В Уфе за тренера, который обвиняется в совращении первоклассницы, заступились родители

Мама одной 7-летней девочки обратилась в правоохранительные органы со страшным заявлением. Женщина рассказала, что тренер её дочери Мама одной 7-летней девочки обратилась в правоохранительные органы со страшным заявлением. Женщина рассказала, что тренер её дочери совращал девочку на протяжении четырёх месяцев. Родители других воспитанников спортивного учителя встали на защиту любимого педагога. . Родители других воспитанников спортивного учителя встали на защиту любимого педагога.

36-летний руководитель спортивной секции был задержан по подозрению в совращении первоклассницы. Родители остальных воспитанников обратились к корреспондентам издания UFA1.RU, сообщив, что любимого тренера оклеветали. Они поделились, что лично их дети очень любят 36-летнего преподавателя за профессионализм и хотят ходить только к нему на тренировки.

В секцию ходят не только ребята из соседних школ, но и собственные дети мужчины, которых он воспитывает с любимой женой. Родители уверены, что заявление на спортсмена кто-то написал из личной неприязни, хотя кто именно заявил на мужчину в полицию, они не знают. Но, несмотря на возмущение уфимцев, мужчина до сих пор находится под стражей, и проводится тщательное расследование запутанного дела.