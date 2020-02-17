Синоптики предупредили жителей Башкирии об изменениях в погоде

В МЧС по Башкирии предупредили об изменении погодных условий. С 20:00 часов 17 февраля до 20:00 часов 18 февраля погода совсем не порадует жителей республики. О «сюрпризах» предупреждают и автолюбителей, и пешеходов.

Эти сутки будут облачными и снежными. Прогнозируется, что снег превратится в дождь, который облепит провода и деревья. На дорогах сохранится уже привычная гололедица, снежные заносы и накаты.

Ветер местами обещается порывистый, сильный, особенно в утреннее время. Температура воздуха ночью -3,-8° (по востоку до -13°). А уже днём 18-го февраля вернётся обещанное тепло, температура поднимется до -3, +2°.