В Екатеринбурге стартовал музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова

Музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова стартовал в Екатеринбурге. В этом году он посвящен наследию Джузеппе Верди. Гастрольный тур пройдет также в Москве, Уфе и Казани.
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Столица Башкирии примет музыкальную эстафету 19 февраля. Зрители Башкирского театра оперы и балета увидят дебютную режиссерскую работу Ильдара Абдразакова. Речь идет об опере Джузеппе Верди «Аттила».
В постановке примут участие мировые оперные звезды. Это Лучано Ганчи, Вероника Джиоева. Главную партию исполнит Ильдар Абдразаков.
Автор: Динара Таймасханова