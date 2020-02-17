Башкирский фольклорный коллектив «Ак тирмэ» из Москвы отпраздновал юбилей

Башкирский фольклорный коллектив Москвы «Ак тирмэ» празднует первый юбилей. В Полномочном представительстве республики прошёл отчетный концерт. Вот уже пять лет участники выступают в столице с народным творчеством.

«Ак Тирмә» также представляют республику за границей. Коллектив – это энтузиасты разных профессий и возрастов. Среди них есть и профессиональные артисты, и любители.

Кстати, в коллективе не только башкиры. Есть также татары и русские. Среди участников даже инженер «Роскосмоса» Андрей Смирнов.