Известные фотографы России примут участие в создании альбома о Башкирии

В течение года фотохудожники будут путешествовать по Башкирии и фотографировать достопримечательности. Особое внимание уделяют творческим работам, связанным с сохранением природы. В ГКЗ «Башкортостан» прошли мастер-классы с именитыми фотокорреспондентами.
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Один из участников мастер-класса – победитель международных конкурсов, фоторепортер Сергей Киврин. Его архив содержит снимки из горячих точек, портреты знаменитостей, городские пейзажи и фотографии с международных мероприятий, равных которым на сегодняшний день нет. Сергей Владиславович отметил, что цветовая гамма, правильный выбор ракурсов – это только половина успеха, а главное для фотографа – чувствовать душу и красоту.