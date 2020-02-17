Известные фотографы России примут участие в создании альбома о Башкирии

В течение года фотохудожники будут путешествовать по Башкирии и фотографировать достопримечательности. Особое внимание уделяют творческим работам, связанным с сохранением природы. В ГКЗ «Башкортостан» прошли мастер-классы с именитыми фотокорреспондентами.

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Вячеслав Стрижевский, заслуженный работник культуры России и Башкортостана: «Я думаю, всё равно чем вы снимаете. Можно просто чёрную коробку взять, взять от очков линзу и сделать фотографию. Важно лишь то, что вы сняли, как вы сняли и волнует ли это зрителя. Вот и всё».

Один из участников мастер-класса – победитель международных конкурсов, фоторепортер Сергей Киврин. Его архив содержит снимки из горячих точек, портреты знаменитостей, городские пейзажи и фотографии с международных мероприятий, равных которым на сегодняшний день нет. Сергей Владиславович отметил, что цветовая гамма, правильный выбор ракурсов – это только половина успеха, а главное для фотографа – чувствовать душу и красоту.

Сергей Киврин, фотокорреспондент: «Фотография имеет определённую силу и пропагандистскую, и вообще она связана с историей, со временем. Благодаря фотографии потомки узнают, как мы жили».