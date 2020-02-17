Известные фотографы России примут участие в создании альбома о Башкирии

Вячеслав Стрижевский, заслуженный работник культуры России и Башкортостана: «Я думаю, всё равно чем вы снимаете. Можно просто чёрную коробку взять, взять от очков линзу и сделать фотографию. Важно лишь то, что вы сняли, как вы сняли и волнует ли это зрителя. Вот и всё».