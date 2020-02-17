В Уфе впервые открылась выставка работ художника Азата Миннекаева

Азат Миннекаев, художник: «Я хочу рассказать людям, что есть такие места, что есть такая жизнь, что она очень хорошая, что она очень классная. Не надо бояться одиночества, потому что ты в мире, ты растворен, ты из него приходишь, ты в него уходишь».