В Уфе впервые открылась выставка работ художника Азата Миннекаева

В Башкирском художественном музее имени Нестерова впервые открылась выставка работ художника Азата Миннекаева. В экспозиции представлены более 100 картин, отображающих традиции, природу, быт хакасов и тувинцев. По словам живописца, эти картины о человеке в мире и мира в человеке.

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Творчество Азата Миннекаева представлено на различных выставках в России и за рубежом.

Азат Миннекаев, художник: «Я хочу рассказать людям, что есть такие места, что есть такая жизнь, что она очень хорошая, что она очень классная. Не надо бояться одиночества, потому что ты в мире, ты растворен, ты из него приходишь, ты в него уходишь».

Выставка организована в рамках проекта «Художники России». Особый интерес представляют не только живописные работы, но и аннотации с пояснениями художника под каждой из них. Кроме этого, Азат Миннекаев иллюстрирует книги. Сейчас готовится издание татарского эпоса «Идегей». Экспозиция продлится до 15 марта.

Мария Филатова, куратор выставки: «К каждой работе сделали небольшие аннотации, зритель должен прочитать о чем эта вещь, это нужно бывает не всегда, но в данном случае по работам этого художника мы решили рассказать. Таким образом зритель сможет раскрыть суть творчества».