В Уфе впервые открылась выставка работ художника Азата Миннекаева

В Башкирском художественном музее имени Нестерова впервые открылась выставка работ художника Азата Миннекаева. В экспозиции представлены более 100 картин, отображающих традиции, природу, быт хакасов и тувинцев. По словам живописца, эти картины о человеке в мире и мира в человеке.
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Творчество Азата Миннекаева представлено на различных выставках в России и за рубежом.
Выставка организована в рамках проекта «Художники России». Особый интерес представляют не только живописные работы, но и аннотации с пояснениями художника под каждой из них. Кроме этого, Азат Миннекаев иллюстрирует книги. Сейчас готовится издание татарского эпоса «Идегей». Экспозиция продлится до 15 марта.