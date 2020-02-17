Телеканал «Салям» организовал курсы для журналистов

Работа в прямом эфире, в кадре, техника речи и телевизионный грим – столичные журналисты будут делить своим опытом через практическую работу. Как увеличить аудиторию и удержать её – одно из занятий будет посвящено SMM-продвижению. В конце обучения телевизионщики встретятся с российским журналистом Сергеем Майоровым.