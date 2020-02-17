Телеканал «Салям» организовал курсы для журналистов

Журналисты обучают журналистов. Телеканал «Салям» гостелерадиокомпании «Башкортостан» организовал курсы для коллег. Первый семинар собрал сотрудников телевидения из 20 районов республики.

горячие новости

Главное
В Башкирии впервые вручили ордена генерала Шаймуратова
Итоги недели
Радий Хабиров возложил цветы к Вечному Огню в парке Победы
Главное
Новый телепроект «Вассалям» на БСТ обогнал в рейтинге федеральные каналы

Работа в прямом эфире, в кадре, техника речи и телевизионный грим – столичные журналисты будут делить своим опытом через практическую работу. Как увеличить аудиторию и удержать её – одно из занятий будет посвящено SMM-продвижению. В конце обучения телевизионщики встретятся с российским журналистом Сергеем Майоровым.

Гаухар Батталова, главный редактор телеканала «Салям»: «Мы хотим поднять на другой уровень муниципальные и местные телекомпании. Наша цель – объединение муниципальных телекомпаний. Будут и мастер-классы, и практические занятия, и знакомство с новостными студиями».

Автор: Динара Таймасханова