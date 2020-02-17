Две кинопремьеры и вековой юбилей: в Минкультуры Башкирии подвели итоги 2019 года

Две кинопремьеры, два памятника и юбилей республики. В Министерстве культуры Башкирии подвели итоги работы за прошлый год. В 2019-м масштабно отпраздновали вековой юбилей Башкортостана.

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100-летие со дня рождения народного поэта Мустая Карима также стало поводом для тематических мероприятий. В ведомстве отметили и другие важные события, среди которых учреждение Дня башкирского языка и Дня национального костюма, принятие решение об установке памятника генералу Шаймуратову. На расширенной коллегии министерства заявили о высоком творческом потенциале Башкортостана.

Ранис Алтынбаев, заместитель министра культуры Республики Башкортостан: «Можно сказать, что в 2019 году по нацпроекту «Культура» мы хорошо поработали. В 2020 году у нас есть планы, которые мы должны реализовать».

Автор: Динара Таймасханова