Две кинопремьеры и вековой юбилей: в Минкультуры Башкирии подвели итоги 2019 года

Две кинопремьеры, два памятника и юбилей республики. В Министерстве культуры Башкирии подвели итоги работы за прошлый год. В 2019-м масштабно отпраздновали вековой юбилей Башкортостана.
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100-летие со дня рождения народного поэта Мустая Карима также стало поводом для тематических мероприятий. В ведомстве отметили и другие важные события, среди которых учреждение Дня башкирского языка и Дня национального костюма, принятие решение об установке памятника генералу Шаймуратову. На расширенной коллегии министерства заявили о высоком творческом потенциале Башкортостана.
Автор: Динара Таймасханова