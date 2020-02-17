В Башкирии появились в обороте поддельные купюры

В отдел полиции Стерлитамака поступают сообщения от кассиров банков о том, что при пересчете денег, поступающих из различных торговых точек, обнаруживаются фальшивые купюры. В текущем году зафиксировано 7 фактов сыта поддельным купюр. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
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Работникам сферы торговли и обслуживания необходимо внимательно проверять купюры, вести учет поступающей наличности, где записывать время и дату поступления денежных купюр, а также пользоваться специальным оборудованием. Согласно статистике злоумышленники подделывают купюры крупного номинала – 5000 рублей. Характерными местами сбыта фальшивых купюр являются рынки, межрайбаза, торговые крупные сети, коммерческие киоски, АЗС и предприятия малого бизнеса.
Фото: Интернет.