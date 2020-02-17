В Башкирии появились в обороте поддельные купюры

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в неприятной ситуации, полицейские советуют не разменивать купюры незнакомым лицам, не покупать валюту с рук, даже если вам предлагают обмен по более выгодному курсу. А если вы обнаружили купюру сомнительного качества, не пытайтесь ее сбыть – это уже преступление, немедленно обратитесь в полицию.

пресс-службы МВД по РБ