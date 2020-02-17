Жителя Башкирии осудят за наезд на женщину

Житель Стерлитамака пойдет под суд по факту причинения тяжкого вреда здоровью в результате дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла 17 октября прошлого года. Об этом сообщили в МВД по Башкирии.

Мужчинапри движении задним ходом сбил женщину. Медики диагностировали тяжкий вред здоровью. Из-за этого горожанка лишилась трудоспособности не менее чем на одну треть.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы. Также он лишится права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.