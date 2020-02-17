Сертификаты в частные детсады и чиновничий туризм: итоги оперативного совещания в Правительстве Башкирии

Государственные сертификаты в частные детские сады признали успешными. Проект стартовал в Стерлитамаке, а в этом году опыт могут распространить на всю республику. Плата для родителей останется такой же, как и в муниципальных дошкольных учреждениях.

Программа «Сертификат дошкольного образования» в Стерлитамаке внедряется успешно: за два месяца 200 детей получили сертификаты на посещение частных детсадов. В проекте участвуют четыре коммерческих дошкольных учреждения, до 1 апреля к ним присоединятся еще два. Стоимость пребывания такая же, как и в муниципальных детсадах. Уже с сентября практику могут распространить и на другие города и районы.

В Башкортостане началось вручение медалей ветеранам в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим Радий Хабиров дал несколько поручений.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан: «Это довольно большой объем медалей. Я прошу вас, Александр Геннадьевич, когда проходят отчеты, начинать их с вручения медалей. Все эти вручения прошу проводить в очень торжественной обстановке, чтобы наши ветераны почувствовали на себе заботу».

С первого марта в Башкортостане начнется ямочный ремонт, сообщили представители Гостранса. По их словам, дорожный фонд республики на текущий год составил более 19 млрд рублей. В планах – привлечь на 46 процентов больше федеральных ассигнований, чем в прошлом году. Предстоит обновить более 2 000 км и построить 45 км дорог, возвести и отремонтировать 40 мостов.

А вот с первого июля Башкортостан переходит на прямые выплаты из Фонда социального страхования. Пособия будут переводить непосредственно на лицевые счета застрахованных работающих граждан. В денежном выражении, из 16 млрд рублей расходов регионального отделения Фонда 13 млрд направят в качестве прямых выплат, предусмотренных законодательством для работающих граждан. Ежегодно их смогут получить более 1 млн человек.

Завершилось оперативное совещание наставлениями для подчиненных: руководитель Башкортостана потребовал соблюдать дисциплину и вновь запретил чиновничий туризм.