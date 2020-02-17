«Город завалит»: жителей Уфы предупреждают о сильном снегопаде

В предстоящие дни в Башкортостане ожидается переменчивая погода – осадки в виде мокрого снега, в отдельных районах отложение на проводах и деревьях. На автодорогах снежные заносы, накат, гололедица. Утром и днем усиление ветра до 21-26 метров в секунду.
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Коммунальные службы Уфы планируют усиленный режим работы в связи с непогодой. По данным синоптиков, первая половина недели может оказаться во власти снежной стихии.
К непогоде готовятся и медработники. Все чаще пешеходы обращаются в травмпункты из-за ушибов и переломов, полученных из-за гололеда. Впрочем, врачи не считают число пострадавших рекордным по сравнению с прошлым годом. Но, тем не менее, предупреждают быть аккуратными на скольких улицах и тротуарах.