«Город завалит»: жителей Уфы предупреждают о сильном снегопаде

В предстоящие дни в Башкортостане ожидается переменчивая погода – осадки в виде мокрого снега, в отдельных районах отложение на проводах и деревьях. На автодорогах снежные заносы, накат, гололедица. Утром и днем усиление ветра до 21-26 метров в секунду.

Гульназ Загитова, начальник отдела метеопрогнозов Башгидрометцентра: «Такая же неблагоприятная погода, но с менее сильным ветром ожидается и 19 февраля. 20 февраля интенсивность явлений ослабеет, но фон температуры ожидается выше нормы на 11-12 градусов».

Андрей Бычков, начальник отдела жилищного хозяйства УЖХ г. Уфы: «Впереди у нас идет большой снегопад. Город, возможно, завалит, поэтому сейчас дана команда подвести все итоги, заправить дополнительные баки соляркой, чтобы встретить снег».

К непогоде готовятся и медработники. Все чаще пешеходы обращаются в травмпункты из-за ушибов и переломов, полученных из-за гололеда. Впрочем, врачи не считают число пострадавших рекордным по сравнению с прошлым годом. Но, тем не менее, предупреждают быть аккуратными на скольких улицах и тротуарах.