В Башкирии может появиться научно-образовательный центр мирового уровня

Башкортостан готов к созданию на своей территории научно-образовательного центра мирового уровня. Об этом Радий Хабиров заявил на заседании стратегической сессии. В республике уже создана управляющая компания, которая готовит материалы для заявочной работы на конкурс.

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Своё согласие участвовать в проекте дали крупные индустриальные предприятия региона. По словам Главы Башкирии, кооперация науки, бизнеса и высшей школы в рамках научно-образовательного центра приведет к развитию всех отраслей. Продуктами станут знания, технологии и кадры. Учитывая географическое расположение Башкортостана, НОЦ может получить статус Евразийского. Шансы республики на победу в федеральном конкурсе велики, отметили участники стратегической сессии.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан: «Это кооперация науки, бизнеса, высшей школы. Это такой проект, который даст новый толчок развития науки, особенно кооперации науки, бизнеса и промышленности. Это федеральный проект. Всего в России будет 15 НОЦов. Соответственно, очень высокая конкуренция. На данный момент 43 субъекта подали документы на пять мест. Мы тоже в ближайшее время будем подавать».

Григорий Трубников, первый заместитель министра высшего образования и науки Российской Федерации: «Мы сегодня много говорили о вкладе научных школ республики в федеральную повестку. Это и нефтяной университет, и медицинский университет. Мы сегодня много слышали об интересных разработках в области геномных исследований, в области офтальмологии, клеточной технологии. Мне кажется, что всё это имеет очень высокий потенциал».

Автор: Азат Садреев