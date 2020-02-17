В Башкирии может появиться научно-образовательный центр мирового уровня

Григорий Трубников, первый заместитель министра высшего образования и науки Российской Федерации: «Мы сегодня много говорили о вкладе научных школ республики в федеральную повестку. Это и нефтяной университет, и медицинский университет. Мы сегодня много слышали об интересных разработках в области геномных исследований, в области офтальмологии, клеточной технологии. Мне кажется, что всё это имеет очень высокий потенциал».