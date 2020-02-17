В Башкирии может появиться научно-образовательный центр мирового уровня

Башкортостан готов к созданию на своей территории научно-образовательного центра мирового уровня. Об этом Радий Хабиров заявил на заседании стратегической сессии. В республике уже создана управляющая компания, которая готовит материалы для заявочной работы на конкурс.
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Своё согласие участвовать в проекте дали крупные индустриальные предприятия региона. По словам Главы Башкирии, кооперация науки, бизнеса и высшей школы в рамках научно-образовательного центра приведет к развитию всех отраслей. Продуктами станут знания, технологии и кадры. Учитывая географическое расположение Башкортостана, НОЦ может получить статус Евразийского. Шансы республики на победу в федеральном конкурсе велики, отметили участники стратегической сессии.
Автор: Азат Садреев