В Уфе завершился Кубок России по шорт-треку

Семён Елистратов – обладатель Кубка мира в эстафете по шорт-треку. В Голландии завершился шестой этап международных соревнований. В эстафетах Кубок мира завоевали россияне.

Башкортостан в составе команды представлял Семён Елистратов. Кроме того, он стал третьим в тотале на дистанции в 1000 метров. Отличился и другой уроженец Башкортостана Руслан Захаров – на его счету бронза чемпионат мира только по конькобежному спорту. Хотя оба спортсмена в 2014 году стали олимпийскими чемпионами по шорт-треку, створив сенсацию. Тогда было принято решение возвести центр шорт-трека.

И вот в минувшие выходные спорткомплекс принимал первые соревнования – финал Кубка России. Накануне прошли состязания на дистанциях 1000 и 3000 метров, а также эстафеты. Башкирские спортсмены выиграли одну медаль. Девушки показали третий результат в эстафете на три километра.

Шорт-трек – синоним слова «сюрприз». Даже если ты финишировал первым или вторым, это ничего не значит. Это сполна ощутили на себе участники финала Кубка России в Уфе. Артем Денисов и Артем Козлов на дистанции 1000 метров пришли первым и вторым. Но после просмотра видео судьи дали обоим наказание- пенальти. Победа досталась Никите Золоткову.

Никита Золотков, призер финала Кубка России по шорт-треку: «Я считаю, что так побеждать – не очень хорошо. Это, конечно, победа, хорошие очки в многоборье. Но так побеждать… Даже слов нет».

Самое интересное, что история повторилась и во второй раз. Уже на дистанции 3000 метров. Судьи полчаса готовили решение и вновь дали наказание Денисову и Козлову. У девушек на дистанции 1000 метров победительницу арбитры также наградили пенальти. Победителем стала Светлана Тюленева из Саранска, пришедшая второй. На уфимского центре шорт-трека такие страсти кипят впервые, ведь соревнования в принципе стали первыми.

Светлана Тюленева, призер финала Кубка России по шорт-треку: «Спортивное сооружение высокого уровня. Очень приятно здесь выступать».

Башкирские девушки во второй день соревнований принесли республики бронзовую медаль. В эстафете Варвара Андреева, Екатерина Исхакова, Маргарита Малышева, Анастасия Артмонова и Анастасия Мигунова показали третий результат в борьбе со сборной Московской области. Девушки опередили соперниц на треке, кроме того, тех наказали и судьи.

Варвара Андреева, призер финала Кубка России по шорт-треку: «Было противодействие одной девочки из той команды. Сняли всю команду. Мы хорошо потрудились. Я считаю, это заслуженное третье место».

Днем ранее башкирский квартет завоевал серебро в смешанной эстафете. Таким образом, по итогам финала кубка страны башкирские спортсмены принесли в копилку две награды.