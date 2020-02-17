«Мы снова задышали»: в Башкирии возобновил работу завод бренда «Белое облако»

«Белое облако» вернулось на прилавки магазинов. Напомним, в декабре из-за долгов предприятие остановило работу, под угрозой увольнения оказались 150 человек. Люди обратились к Главе Башкирии.

После перерыва здесь вновь запустили конвейер. Жизнь на «Миякимолзаводе» возобновилась. Молоко привозят ранним утром. После тепловой обработки, его фасуют в пакеты или же отправляют на закваску. На всех этапах производства линия закрыта. Молоко, йогурт, сметану, кефир теперь выпускают каждый день. Александр Шарков работает на заводе несколько лет. Слесарь-наладчик – единственный кормилец в семье. После возобновления работы папа двух дочерей не скрывает слез.

Александр Шарков, слесарь-наладчик: «Я не знаю такой радости, тяжело передать ее. Спасибо большое Главе Республики Башкортостан, что нашел нам поддержку в лице Мухиянова Ралиса. Благодаря им мы снова задышали».

На сегодняшний день «Миякимолзавод» перерабатывает 12 тонн молока в сутки. После всех проверок кефир, молоко, сметана, йогурты отправляют на прилавки. Теперь жители республики могут каждый день покупать любимую молочную продукцию известного башкирского бренда «Белое облако».

Вернуть на прилавки «Белое облако» удалось благодаря вмешательству Главы Башкирии. Во время поездки в Миякинский район Радий Хабиров встретился с рабочими завода и взял под личный контроль ситуацию с компанией «Миякимолзавод». Вопрос решали на «Инвестчасе».

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан: «Ришат Габдрашитович, тогда работникам завода сообщите, что мы начали процесс по поддержке предприятия, чтобы они там не волновались».

Новый инвестор после переговоров с «Промсвязьбанком» закрыл долг перед кредитным учреждением почти в 2 млн рублей. Также погасили и задолженность за электричество, а это 800 тысяч рублей и 1,5 млн за газ. Частично выплатили и зарплату рабочим завода.

Ралис Махиянов, инвестор: «На сегодняшний день мы где-то 22 миллиона вложили со своей стороны. Все долги полностью не закрыли. Самые необходимые – газ, свет, зарплату закрыли».

В планах у руководителей «Миякимолзавода» – купить новое оборудование для обновления линии. Тогда в ассортименте появится не только молоко, сметана, йогурт и кефир, а также масло и творог. Пока молочная продукция реализуется в восьми торговых точках. Чтобы вновь вернуть свое место на полках крупных торговых сетей, руководители вновь сели за переговоры. Главное, что тучи над «Белым облаком» рассеялись.