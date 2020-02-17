В Уфе прооперировали девочку с деформированным лицом

Уфимские хирурги успешно прооперировали Софью Гизатуллину из Стерлитамакского района. Врачи Республиканской детской больницы провели сложную операцию на нёбо, в котором была расщелина. Из-за врожденного дефекта девочка не могла есть твердую пищу.

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После того, как всё заживёт, малышка сможет употреблять обычную еду. Девочка пока находится в больнице. Софью навещают волонтёры, которые с самого начала занимались её проблемами и предали огласке историю девочки. Они привезли в больницу подгузники и игрушки, которые собрали неравнодушные люди.

Светлана Захарова, мама Софьи: «На нёбо сделали операцию. Уже второй день, она трудно отходила от наркоза. Большое спасибо врачам».

Автор: Анастасия Ильчибаева