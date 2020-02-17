Самолет Уфа-Пхукет, изменивший курс из-за неисправности, приземлился в Таиланде

Пассажиры рейса Уфа-Пхукет добрались до места назначения. Сегодня в два часа ночи после взлета самолёта в Уфе сработала сигнализация о неплотном закрытии багажного люка. Приземлиться не было возможности, так как наземные службы не дали разрешения на слив топлива.

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Вырабатывать топливо на протяжении пяти часов, а затем отправлять экипаж на отдых, означало бы длительную задержку рейса. В связи с этим в половину восьмого утра воздушное судно прибыло в Москву для диагностики, смены экипажа и дозаправки. На борту находилось 423 человека, включая 12 членов экипажа. Все они прилетели на Пхукет и находятся в безопасности.

«Да, действительно рейс летел через Москву. 20:50 – фактическое время прилета на Пхукет».

оператор авиакомпании Nordwind

Автор: Айгуль Хатыпова