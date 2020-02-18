В Уфе на одном участке дороги произошло сразу три ДТП

Вчера, 17 февраля, возле Монумента Дружбы на подъёме с проспекта С. Юлаева на улицу Заки Валиди произошло сразу три ДТП. По предварительной версии, причинами аварий послужило несоблюдение бокового интервала. Подробности автоаварий рассказали в ГИБДД по Уфе.

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Грузовик КАМАЗ столкнулся с автомашиной «BMW X3», которая от удара влетела на сугроб. Чуть позже автобус «НефАЗ» столкнулся с автомашиной «BMW X3». Еще одно столкновение произошло с участием автомобиля «Богдан» и автобуса «НефАЗ».

В результате дорожного происшествия транспортные средства получили только механические повреждения. За медицинской помощью никто не обращался.

пресс-служба ГИБДД по Уфе

Фото: ГИБДД по Уфе.