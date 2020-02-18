В Уфе дворник обокрал сотрудника налоговой

В башкирской столице полицейские задержали 35-летнего дворника, который обокрал сотрудника налоговой. Инцидент произошел в микрорайоне Сипайлово. Детали произошедшего сообщает издание В башкирской столице полицейские задержали 35-летнего дворника, который обокрал сотрудника налоговой. Инцидент произошел в микрорайоне Сипайлово. Детали произошедшего сообщает издание КП-Уфа. .
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В момент совершения преступления 30-летний сотрудник налоговой находился возле офиса одного из банков. Вдруг злоумышленник умыкнул у него телефон.
Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался дворник местного ЖЭУ. Выяснилось, что ранее мужчина был судим за мошенничество.
Свою вину злоумышленник отрицать не стал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Полицейские нашли телефон и изъяли.
Фото: Интернет.