В Башкирии прокуратура заблокировала 7 сайтов, на которых продавали «снюс»

Прокуратура принимает меры по блокировке запрещенной к распространению информации. В ходе мониторинга сети «Интернет» ведомство выявило 7 сайтов, на которых можно было купить «снюс». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
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Вход на данные порталы был свободным. Ознакомиться с их содержанием мог любой желающий. Согласно ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», запрещено распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.
Фото: Интернет.