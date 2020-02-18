«Отбирали телефон»: школьница из Башкирии пожаловалась на жестокое обращение родителей

В Башкирии школьница пожаловалась на жестокое обращение родителей. Девочка позвонила на горячую линию уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. Историю рассказала омбудусмен из Башкирии Милана Скоробогатова в соцсетях.

Со слов девочки, жестокость родителей заключалась в том, что родители отбирали у нее телефон после 23:00. Также она насильно брали ее с собой на вечерние прогулки и заставляли готовиться к экзаменам.