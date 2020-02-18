«Отбирали телефон»: школьница из Башкирии пожаловалась на жестокое обращение родителей

В Башкирии школьница пожаловалась на жестокое обращение родителей. Девочка позвонила на горячую линию уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. Историю рассказала омбудусмен из Башкирии Милана Скоробогатова в соцсетях.

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Со слов девочки, жестокость родителей заключалась в том, что родители отбирали у нее телефон после 23:00. Также она насильно брали ее с собой на вечерние прогулки и заставляли готовиться к экзаменам.

Пару дней моих переговоров и общения по телефону с девочкой, и вот сегодня состоялась личная встреча с семьёй и с педагогами школы. Я рада, что получился доверительный разговор с ребенком и с мамой. Предстоит интереснейшая работа с психологами.

Милана Скоробогатова, уполномоченный по правам ребенка в Башкирии

Милана Скоробогатова подчеркнула, что помочь семье готовы и школьные учителя. Номер Всероссийского телефона доверия для детей, подростков и их родителей 8 (800) 2000-122.

Фото: Милана Скоробогатова.