«Отбирали телефон»: школьница из Башкирии пожаловалась на жестокое обращение родителей

В Башкирии школьница пожаловалась на жестокое обращение родителей. Девочка позвонила на горячую линию уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. Историю рассказала омбудусмен из Башкирии Милана Скоробогатова в соцсетях.
горячие новости
Со слов девочки, жестокость родителей заключалась в том, что родители отбирали у нее телефон после 23:00. Также она насильно брали ее с собой на вечерние прогулки и заставляли готовиться к экзаменам.
Милана Скоробогатова подчеркнула, что помочь семье готовы и школьные учителя. Номер Всероссийского телефона доверия для детей, подростков и их родителей 8 (800) 2000-122.
Фото: Милана Скоробогатова.