«Сгорели заживо»: пожар под Уфой унес жизни троих мужчин

Сегодня ночью, 18 февраля, под Уфой произошел страшный пожар. В н.п. Октябрьский на улице Салавата Юлаева загорелся дом. Сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера пожарной службы в 3 часа ночи.

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На место трагедии незамедлительно направились спецслужбы. Пожар был ликвидирован за полчаса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС

К сожалению, не обошлось без жертв. На месте пожара спасатели обнаружили тела мужчину - 28, 38 и 54 лет. В настоящее время на месте трагедии работает дознаватель МЧС.

Фото: МЧС по РБ.