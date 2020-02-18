В Уфе в ДТП пострадали две женщины

Вчера днем, 17 февраля, в Уфе произошло серьезное ДТП. Столкнулись автомобили Nissan Qashqai и Lada Granta. По предварительной информации, иномарка выезжала с прилегающей территории.

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ДТП произошло на улице Сипайловской. За рулем кроссовера находился 77-летний уфимец. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

В результате столкновения 35 и 65-летняя пассажирки отечественной легковушки получили травмы. Женщины обратились за медпомощью. Обстоятельства автоаварии устанавливатся.

17 февраля 2020 года на дорогах республики зарегистрировано семь автомобильных аварий, в которых десять человек получили травмы.

пресс-служба ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по Башкирии.