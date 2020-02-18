Стало известно состояние провалившихся под лед лошадей в Башкирии

Стало известно о состоянии 11 лошадей, которые вчера, 17 февраля, провалились под лед в Иглинском районе Башкирии. О состоянии животных рассказал владелец скакунов Сагитзян Идиятуллин. Оказалось, что все они были беременны.
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Животных отогрели, отогрели, накормили и показали ветеринару. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Напомним, что инцидент произошел, когда лошади шли на водопой. Из-за тонкого льда животные провалились. Для того, чтобы вытащить их, был привлечен трактор. В результате лошадей машина доставала веревками.