Стало известно, где находился пропавший в Уфе ребенок

Накануне в уфимских сообществах в соцсетях появилась ориентировка на 12-летнего мальчика. Родные и близкие просили помочь им в поисках ребенка. Он ушел из дома днем 17 февраля, но обратно так и не вернулся.
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Выяснилось, что мальчик уехал в село Иглино. Об этом в беседе сообщила изданию Выяснилось, что мальчик уехал в село Иглино. Об этом в беседе сообщила изданию КП-Уфа мама мальчика. мама мальчика.
Поиски ребенка прекращены. К счастью, он нашелся живым и здоровым. В настоящее время он находится в безопасности.