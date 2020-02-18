Стало известно, где находился пропавший в Уфе ребенок

Накануне в уфимских сообществах в соцсетях появилась ориентировка на 12-летнего мальчика. Родные и близкие просили помочь им в поисках ребенка. Он ушел из дома днем 17 февраля, но обратно так и не вернулся.

Выяснилось, что мальчик уехал в село Иглино. Об этом в беседе сообщила изданию Выяснилось, что мальчик уехал в село Иглино. Об этом в беседе сообщила изданию КП-Уфа мама мальчика. мама мальчика.

Он вчера, оказывается, уехал к другу, где мы раньше жили. Это в Иглино. Мне уже оттуда позвонили и сказали, что он у них. мама мальчика