«Очень сильные снегопады»: в районе Башкирии замело дороги

Башкирское Зауралье замело. Так, большое количество осадков наблюдается в Зианчуринском районе. На помощь местным жителям отправили тяжелую технику из Сибая и Белорецка, которая быстро очистила дороги от снега.

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Несмотря на большой объем работы, дорожники справляются. Чтобы избежать задержек транспорта, служащие работают в усиленном режиме.

Ильгиз Кульчурин, главный инженер дорожного ремонтно-строительного управления Зианчуринского района: «В этом году очень сильные снегопады заметают дороги, но мы успеваем чистить вовремя. Проезд даем».

По словам местных жителей, снежные горы временами достигали трех метров. Дороги были расчищены в направлении Тазларово, Абзан и Верхний Сарабиль-Кувандык.

Гирей Зиянбердин, житель д. Урген: «С западных районов отправили три трактора, люди не остались без дороги. Спасибо им за помощь».