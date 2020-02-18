«Очень сильные снегопады»: в районе Башкирии замело дороги

Башкирское Зауралье замело. Так, большое количество осадков наблюдается в Зианчуринском районе. На помощь местным жителям отправили тяжелую технику из Сибая и Белорецка, которая быстро очистила дороги от снега.
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Несмотря на большой объем работы, дорожники справляются. Чтобы избежать задержек транспорта, служащие работают в усиленном режиме.
По словам местных жителей, снежные горы временами достигали трех метров. Дороги были расчищены в направлении Тазларово, Абзан и Верхний Сарабиль-Кувандык.