«Убил на глазах матери»: житель Уфы жестоко расправился с отчимом

Суд вынес приговор 45-летнему уфимцу. Мужчина жестоко убил своего отчима. Подробности произошедшего сообщили в пресс-службе прокуратуры Орждоникидзевского района Уфы.
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Трагедия произошла 26 сентября прошлого года. Выяснилось, что между мужчинами возникла личная неприязнь. Именно поэтому подсудимый расправился со своим отчимом.
Злоумышленник схватил со стола нож и несколько раз ударил им в грудь 61-летнего потерпевшего. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Жестокое убийство произошло на глазах матери злоумышленника.
Свою вину злоумышленник признал. Его приговорили к 11 годам тюрьмы. Наказание мужчина будет отбывать в колонии строгого режима.
Фото: Интернет.