В Уфе коммунальные службы столкнулись с трудностями

В ночь с 17 на 18 февраля в республике начался снегопад. Снежная стихия всю ночь бушевала в столице и даже утром не спешит заканчиваться. Сотрудники коммунальных служб борются с непогодой в усиленном режиме.

Для очистки Уфы от снега в эту ночь было задействовано около 300 единиц техники. Было вывезено в общей сложности около 21,7 тысяч кубометров снега. С 6 утра на помощь в борьбе со снегопадом вышли ещё 151 специализированных машин.

Несмотря на это, дороги по традиции сковали восьмибалльные пробки. Все улицы были посыпаны противогололёдными материалами, которые должны избавить жителей города от опасности гололедицы. Также осуществляется обязательная чистка крыш, а всех автовладельцев просят быть внимательными и убирать машины перед уборкой от снега дворов.