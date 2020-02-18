Первый случай заражения коронавирусом среди россиян

Замечен первый случай заражения коронавирусом у россиян. Зараженная гражданка России находится на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии. Сам лайнер стоит на карантине.

4 февраля лайнер был пришвартован на карантин. Первый случай болезни выявили у 80-летнего пассажира, после чего были зафиксированы еще десять случаев. На борту находится около 3,7 тысяч пассажиров из 56 стран. Известно, что лайнер простоит на карантине до 19 февраля.

Случай заражения был зафиксирован у гражданки России 17 февраля. Сообщений об ее эвакуации посольством России пока не прозвучало. В ближайшее время зараженную женщину госпитализируют в самой Японии, где она будет проходить курс лечения. Согласно японскому законодательству, больная должна оставаться в местном госпитале.